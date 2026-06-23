Libertarian Calendar: Films, Movies & Documentaries
A libertarian calendar of holidays, days/months of remembrance, libertarian luminary birthdays, and libertarian film dates, with associated recommended films & documentaries. Selected filmmaker deadlines are also included.
A more general US calendar for all upcoming films may be found here. More filmmaking resources for libertarians are here.
January | 2025
1-11 | Aaron Schwartz RIP, Died 1/11/13
The Internet’s Own Boy
1-22 | John Hurt Birthday
John Hurt: Libertarian Film Hero
1->> | Martin Luther King, Jr. Day
MLK/FBI
Martin Luther King Day, From Red House Furniture
YouTube Bans MLK Quoting Video As Racist
Social Tolerance
1->> | International Holocaust Remembrance Day
Democide
Check upcoming deadlines for libertarian filmmakers (1,2)
List most popular stories for year
February | 2025
2-1 | National Freedom Day (celebrating 13th Amendment, abolition of slavery)
Anti-Slavery
2-1 | World Hijab Day
Iranian Women: Defying The Clerics And Winning Freedom
2-2 | Ayn Rand’s Birthday
Ayn Rand Creator-as-Hero Pro-Capitalism
2-10 | Michael Apted’s Birthday
Michael Apted: Libertarian Film Hero
2-10 | 1918: Power’s War
2-14 | Valentine’s Day
Libertarian Date Night: Eight Romantic Films
Romance
2-22 | George Washington’s Birthday
George Washington: The Man Who Wouldn’t Be King
American Revolution
2->> | Academy Awards
Oscar Bait: Academy Award-Winning Trailer
Check upcoming deadlines for libertarian filmmakers (1,2)
March | 2025
3/17 | St. Patrick’s Day
James O’Keefe: Lucky Charms is Offensive
3/19 | Bruce Willis Birthday
Bruce Willis: Libertarian Film Hero
3/31 | Walter Williams Birthday
Walter Williams: Suffer No Fools
3->> | International Women’s Day
Ayn Rand in Film
3->> | Daylight Savings Time begins
Libertarian Video Shorts: Daylight Saving
Check upcoming deadlines for libertarian filmmakers (1,2)
Oscars?
–Oscar Bait
–Hollywood Hates You
April | 2025
4-2 | On This Date: Surfer Arrested During COVID Lockdown
4-3 | Leslie Howard Birthday
Leslie Howard: Libertarian Film Hero
4-13 | Thomas Jefferson’s Birthday
Thomas Jefferson
American Revolution
4-15 | US Taxes Due Day
Happy Tax Season: 14 Films To Help Get Through It
4-19 | On This Date, Waco Siege, 1993
4-19 | On This Date, Mae West Hides Contempt for Court
4-22 | Happy Earth Day /Sarc
4-24 | Tax Freedom Day
Anti-Taxation
Happy Tax Freedom Day
4-28 | Oskar Schindler’s Birthday
Schindler’s List
Democide
4->> | Alcohol Awareness Month
My Name is Bill W.
A Film For Alcohol Awareness Month
Check upcoming deadlines for libertarian filmmakers (1,2)
Oscars?
–Oscar Bait
–Hollywood Hates You
May | 2025
5-1 | Victims of Communism Day
Anti-Socialism Escape from Socialism Democide
5-3 | World Press Freedom Day
Free Press as Hero Freedom of Speech
5-4 | Jane Jacobs Birthday
Jane Jacobs: Battle for the City
5-8 | Friedrich Hayek’s Birthday
Libertarian Video Shorts: Friedrich Hayek
Econ 101
5-12 | Mother’s Day
Call Northside 777
5-20 | James Stewart Birthday
James Stewart: Libertarian Film Hero
5-20 | R.J. Mitchell’s Birthday
Spitfire
5-20 | Cambodian Genocide Day of Remembrance
The Killing Fields
The Girl Who Spelled Freedom
5-27 | US Memorial Day
Memorial Day Speech by Ronald Reagan
Check upcoming deadlines for libertarian filmmakers (1,2)
June | 2025
6-4 | Tiananmen Square Protest Anniversary
Remembering Tank Man
Moving the Mountain
Anti-Socialism Resistance to Tyranny
6-10 | Best Graduation Speech Ever: Don’t Be An Individual
6-12 | The Day Ronald Reagan Challenged the Berlin Wall
6-12 | Loving Day
Loving
6-15 | Anniversary of Magna Carta
David Starkey’s Magna Carta
Libertarian Video Shorts: Magna Carta
Law & Liberty Libertarianism101 Resistance to Tyranny
6-16 | Adam Smith’s Birthday
Pro-Capitalism Econ101
6-17 | Father’s Day
Father’s Day: Three Films to Celebrate the Day
6-21 | Edward Snowden Birthday
Citizenfour
Snowden
6-23 | Alan Turing Birthday
Alan Turing: Happy Angel Birthday
6-23 | Clarence Thomas Birthday
Justice Clarence Thomas: Happy Birthday
6-25 | George Orwell’s Birthday
Orwell’s 1984 in Three Films
Animal Farm (1999)
Animal Farm (1954)
6-26 | Order DVDs in time for July 4th
American Revolution Films for your July 4th
6-30 | Thomas Sowell Birthday
Thomas Sowell: Common Sense
6->> | Free State Project Convention: “Porc Fest”
Free State Project: 101 Reasons Liberty Lives in New Hampshire
Derrick J.’s Victimless Crime Spree
Escape From Socialism
6->> | LGBT Pride Month
Sexual Liberty
Check upcoming deadlines for libertarian filmmakers (1,2)
6->> | VidCon (World’s largest online video conference, Anaheim CA)
July | 2025
7-4 | US Independence Day
July 4th, Independence Day: Eight Short Films
George Washington Reads the Declaration of Independence
Sons of Liberty
American Revolution Resistance to Tyranny
7-17 — 7-20 | Anthem Film Festival
Anthem Film Festival: List of Nominees & Award Winners
7-27 | Persecution of Richard Jewell
25 Years Ago Today the FBI Framed Richard Jewell
7-31 | Milton Friedman’s Birthday
Free to Choose
Econ101 Libertarianism101 Pro-Capitalism
Check upcoming deadlines for libertarian filmmakers (1,2)
August | 2025
8-1 | The Battle of Athens, Tennessee
An American Story
8-4 | Raoul Wallenberg’s Birthday
Good Evening, Mr. Wallenberg
Pimpernel Smith
Democide
8-5 | Marilyn Monroe RIP
Ayn Rand Defends Marilyn Monroe
8-15 | Back to School Reminders
Free for Teachers: Economics & Politics Videos
Libertarian Films for Students
8-20 | Ron Paul Birthday
8-24 | William Wilberforce’s Birthday
Amazing Grace
Anti-Slavery
8-29 | John Locke’s Birthday
Check upcoming deadlines for libertarian filmmakers (1,2)
September | 2025
9-3 | Labor Day
Unions & Monopolies
9-5 | Jury Rights Day
Libertarian Video Shorts: Jury Nullification
Courageous Mr. Penn
9-11 | Anniversary of World Trade Center Attack
Boatlift: An Untold Story of 9/11 Resilience
The Other 9/11 Story Told in 13 Hours
9-15 | Convention of States Day
9-16 | US Constitution Day
Star Trek: The Omega Glory: Kirk’s Greatest Speech
9-19 | Cameron Hawley Birthday
Cameron Hawley: Libertarian Film Hero
Check upcoming deadlines for libertarian filmmakers (1,2)
October | 2025
10-13 | Margaret Thatcher’s Birthday
Thatcher: Death of a Revolutionary
10-15 | Elections
Simpsons Kang and Kodos Mock Two-Party System
Honest Political Ads: Seven Short Films
If People Spoke Like Politicians
10-26 | Hillary Clinton Birthday
Hillary Clinton’s Sunset Boulevard
Klintonerdammerung
10-30 | Nestor Almendros Birthday
Nestor Almendros: Libertarian Film Hero
10-31 | Halloween
Four Halloween Films For Libertarians
Horror
Ray Bradbury Theater, Usher II
Check upcoming deadlines for libertarian filmmakers (1,2)
November | 2025
11-7 | Daylight Savings Time ends
Libertarian Video Shorts: Daylight Saving
11-9 | Fall of Berlin Wall, 1989
Anti-socialism Escape from Socialism
Goodbye Lenin
11-11 | US Veteran’s Day
I Fought for You
11-23 | US Thanksgiving
Thanksgiving: A Celebration of Property Rights?!
11-24 | Holomodor Remembrance Day
Holodomor Holocaust Remembered In Four Films
Check upcoming deadlines for libertarian filmmakers (1,2)
December | 2025
12-1 | 12 Libertarian DVD Holiday Gifts Under $10
12-2 | Private Property Defended: Glitter Bombs vs. Thieves
12-5 | 21st Amendment Ratified, Repealing Prohibition, 1933
Key Largo
The Wet Parade
12-6 | 13th Amendment Ratified, Abolishing Slavery, 1933
Anti-Slavery
12-15 | Bill of Rights Day
Happy Bill of Rights Day!
12-24 | Christmas Eve
Fire Alarm, Shots Fired At Nakatomi Plaza
A Very Libertarian Christmas
George Bailey Based on Real-Life Banker: A.P. Giannini
Die Hard: A Christmas Movie For Libertarians
Capitalist Villain in Christmas Movie Sets Record Straight
Check upcoming deadlines for libertarian filmmakers (1,2)
Libertarian Calendar Resources
Libertarian Party Event Schedule
Google Search: iLibertarian Calendar
Google Search: Libertarian Film Festival
Google Search: Libertarian Film Internship
Google Search: Libertarian Film Award